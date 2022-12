Mand død i bilulykke

En ældre mand mistede livet, da han torsdag eftermiddag kørte ind i en bygning i den midtjyske by Kjellerup.

Det oplyser vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han fortæller, at manden formentlig fik et ildebefindende og derefter kørte ind i bygningen. Han blev sendt med en ambulance mod Skejby, men det lykkedes ikke at redde hans liv.

Til TV Midtvest oplyser vagtchefen, at den 81-årige mands pårørende er underrettet.

Ulykken skete klokken 16.21. Ifølge mediet ramte mandens bil først facaden på en bygning og derefter gavlen på en anden.