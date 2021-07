Mand død i brand: Derfor eksploderede hus

Sivende gas var skyld i en voldsom eksplosionsbrand, der sent om aftenen 20. juni i år raserede et hus i Vordingborg og efterlod to personer såret.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

En 71-årig mand blev reddet ud af det brændende hus, men døde efterfølgende af sin skader, mens en kvindelig beboer i husets stueetage kom til skade.

'Konklusionen på de brandtekniske undersøgelser og den øvrige efterforskning, der er foretaget i sagen, er, at branden er opstået som følge af en gaseksplosion i kælderetagen i huset, hvor den 71-årige mand boede,' skriver politiet.

Både politi og brandvæsen var til stede ved huset på Riddergade i Vordingborg, hvor flammerne hurtigt havde godt fat.

Ifølge vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen betragter politiet hændelsen som et uheld.

- Det er noget flaskegas, som er sivet ud, men hvad der præcis udløser eksplosionen, kan vi ikke sige. Den tilskadekomne har været så ilde tilredt, at vi ikke har kunnet afhøre ham, siger han.

Reddet ud af fotograf

Flere beboere i området vågnede til lyden af den voldsomme eksplosion. Herunder Ekstra Bladets fotograf Per Rasmussen, der reddede den 71-årige mand ud af den flammeomspændte kælderetage.

Per Rasmussen tog først mod den ældre mands hund. Derefter gik turen til den svært forbrændte beboer på Riddergade i Vordingborg, hvor den eksplosionsagtige brand var brudt ud.

Han anser ikke sin gerning for heltemodig:

- Jeg har gjort det, jeg kunne. Jeg handlede instinktivt og er glad for, jeg gjorde det, jeg gjorde. Hvis jeg havde stået og set ham brænde inde, havde det været meget værre, for så ville jeg have skullet leve resten af livet i uvished om, hvorvidt jeg kunne have gjort en forskel, fortæller den 62-årige fotograf.

Hans datter, der få dage efter skulle til sin sidste studentereksamen, forevigede redningsaktionen med sin fars kamera.

Det sætter han stor pris på - blandt andet i forbindelse med bearbejdelsen af den voldsomme begivenhed, som han et par gange har talt med en psykolog om.

- Jeg har tit tænkt på, hvordan folk har det, når vi står og tager billeder. Og når jeg nu selv var involveret i det, fandt jeg ud af, at man registrerer nogle helt andre ting end det, man ser på billederne. Det har hjulpet mig meget at kunne tage billederne frem, kigge på dem og sige 'det var, noget, der skete - det er ikke bare noget, jeg forestiller mig'.