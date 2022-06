Mand død i brand

Manden blev forsøgt genoplivet, men hans liv stod ikke til at redde

Brandvæsnet fandt natten til tirsdag en livløs person under en brand i en lejlighed på Grønnegade i Aarhus.

Politiet rykkede derfor kort før klokken tre ud til lejligheden, hvor der var opstået brand i et soveværelse.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Den livløse person, som var en midaldrende mand, blev båret ud af lejligheden og forsøgt genoplivet, men hans liv stod ikke til at redde.

'Den afdøde er identisk med lejlighedens beboer, som er en midaldrende mand. Politiet arbejder fortsat på at sikre underretning af eventuelle pårørende,' oplyser politiet.

Ifølge Østjyllands Politi nåede branden ikke at sprede sig til resten lejligheden, som tirsdag skal undersøges for at kortlægge brandårsagen.