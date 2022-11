Mand død i brand

En mand er død i en brand på et plejehjem i Haderslev. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag aften på Twitter.

De pårørende er blevet underrettet om dødsfaldet.

- Branden kan skyldes rygning. Dette skal fastslås ved nærmere undersøgelser, skriver politiet.

Tidligere på aftenen bekræftede politiet over for Ekstra Bladet, at man var til stede på plejehjemmet, og at en patrulje meldte om 'kraftig rødudvikling' ved ankomsten.

Plejehjemmet blev hurtigt evakueret, og der blev sendt flere patruljer til stedet.

Brandvæsenet fik slukket branden, og de fik ventileret et gangområde, hvor en masse røg var samlet, fortalte vagtchef Ole Aamann.