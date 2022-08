Mand død i drukneulykke

En 79-årig mand mistede tirsdag livet i en drukneulykke ud for Sandkås ved Allinge, oplyser Bornholms Politi i sin døgnrapport.

Politiet modtog klokken 16.22 en anmeldelse om en person i vandet, som ikke var i stand til at komme ind.

Beredskabet blev tilkaldt, og den ældre mand blev bjærget i land. Men det var for sent. Den afdøde er en mand fra Jylland, oplyser politiet.

Det er anden gang i løbet af august, at Bornholm rammes af en drukneulykke. 4. august mistede en kvindelig tysk turist livet, da hun var ude at bade ved Balka Strand syd for Nexø.