Mand død i en drukneulykke

En 40-årig mand er omkommet i en drukneulykke på Sunds Sø i weekenden. Det skriver Herning Folkeblad mandag.

Manden havde lånt en kajak og var roet ud på søen ved 20-tiden lørdag. Han blev fundet død i vandet natten til søndag.

Den 40-årige, der var fra Vildbjerg, var på besøg hos venner i et sommerhus på nordsiden af Sunds Sø. Da han ikke var kommet tilbage fra sin tur i kajak efter et par timer, blev hans værter urolige, skriver Herning Folkeblad.

Vennerne slog alarm til politiet, der gik i gang med en eftersøgning. Flere hunde deltog også, og det var en af dem, der fik færten af manden.

- Klokken 00.32 søndag begynder en af hundene at gø. Den svømmer ud i vandet, og hundeføreren vader efter hunden. I lyskeglen fra sin lygte kan han se, at der ligger noget i vandet, siger Bent Smedegaard, sekretariatsleder ved lokalpolitiet i Herning.

- Det er den 40-årige, der ligger i vandet med ansigtet nedad i vandet 25 meter ude i søen, siger han videre til Herning Folkeblad.

Den afdøde blev trukket op på land, hvor han modtog livgivende førstehjælp. Mandens liv stod dog ikke til at redde, og han blev erklæret død på stedet.

Årsagen til drukneulykken er ikke kendt. Ifølge Herning Folkeblad var det stille vejr på Sunds Sø, da ulykken skete.

De pårørende til den 40-årige mand er underrettet.

