Mand død i oversvømmet tunnel

En 71-årig mand er død på Stevns torsdag i en oversvømmet tunnel.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til TV 2 Kosmopol.

Dødsfaldet skete under et dobbelt skybrud på Stevns. Det betyder, at det regnede over 30 millimeter i en halv time.

Manden gik gennem en oversvømmet tunnel under jernbanen ud for et stisystem nordvest for Store Heddinge Station og druknede.

Der blev forsøgt livreddende førstehjælp, men manden blev kl. 17.48 erklæret død.

De pårørende er underrettet.

Stevns Kommune bekræfter dødsfaldet overfor TV 2 Kosmopol.

- Det er en virkelig tragisk hændelse, siger teknik- og miljøchef for Stevns kommune, Birgitte J.T.K Nielsen til TV 2 Kosmopol.