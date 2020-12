Mand død i trafikulykke: To personer i kritisk tilstand

En mand har sent mandag aften mistet livet, og to andre er i kritisk tilstand efter en trafikulykke i krydset Løgstørvej og Eldrupsigevej tæt ved Ertebølle i Nordjylland.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi René Kortegaard til Ekstra Bladet.

- Det er to biler, som har været involveret i ulykken. Jeg er ikke klar over de nærmere omstændigheder, fortæller han og tilføjer, at de pårørende endnu ikke er underrettet.

Både politi, ambulance og en lægehelikopter er til stede på ulykkesstedet.

Ekstra Bladet følger situationen ...