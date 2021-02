Mand død i trafikulykke

Der er mandag sket en alvorlig trafikulykke på Oddesundvej syd for Thisted

Hovedvejen Oddesundvej syd for Thisted var mandag morgen helt spærret efter en alvorlig trafikulykke, hvor en motorcyklist siden er afgået ved døden af sine kvæstelser.

Tidligere fortalte vagtchef Simon Skelkjær hos Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet, at der var tale om en person på en scooter, men til Ritzau oplyser vagtchef Lars Even nu, at der er tale om en motorcyklist.

Ulykken er sket på Oddesundvej lige ud for Næstrupvej syd for Thisted. Vejen var spærret i en længere periode efter ulykken, men den er nu genåbnet.

Ulykken skete, da bilisten kom kørende ad hovedvejen og ville svinge til venstre.

- Som det ser ud, kommer bilisten kørende mod nord og motorcyklisten mod syd. Og så foretager bilisten sig et venstresving ind over og rammer motorcyklisten, siger Lars Even.

Ifølge Ritzau er der tale om en udenlandsk bilist.

Den afdøde mands pårørende er underrettet.