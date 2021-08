Mand død i trafikulykke

En mand er afgået ved døden efter en tragisk trafikulykke, hvor en 36-årig mandlig motorcyklist kørte frontalt sammen med en bil.

Ulykken fandt sted på Suså Landevej mellem Ringsted og Næstved. Det oplyser politiet på Twitter.

Vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Stefan Jensen fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at en alvorlig ulykke var fundet sted, og det viser sig nu, at en 36-årig mands liv ikke stod til at redde.

Vejen er som følge af ulykken spærret i begge retninger, hvilket giver trafikale udfordringer. Politiet opfordrer til at bruge omkørsel via Glumsø.

Politiet ved endnu ikke, hvor længe vejen vil være spærret.

Det pårørende til manden er underettet.

Opdateres ...