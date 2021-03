Mand død i tragisk ulykke

En mand er død på stedet ved havnen i Vejle efter at have fået en 15 tons tung luge i hovedet

En ukrainsk mand er tirsdag formiddag død ved havnen i Vejle, efter han fik en 15 tons tung luge fra et russisk fragtskib ned over sig.

Det skete i forbindelse med, at det skib, som den ukrainske mand var et besætningsmedlem af, stødte til på sydkajen i havnen i Vejle. Da de skulle åbne for lastrummet, faldt lastlugen ned over den 59-årige mand.

Sydøstjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at manden var død på stedet.

- Der blev sendt redningsmandskab og helikopter til stedet, men det blev hurtigt tydeligt, at manden var dræbt på stedet, siger vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi.

En mand er død på stedet efter en tragisk ulykke på havnen i Vejle. Foto: Local Eyes

Politiet er nu i gang med undersøgelser på skibet for at finde årsagen. Arbejdstilsynet er også til stede.

Derudover er politiet i gang med at afhøre den udenlandske besætning.

Politiet fik anmeldelsen klokken 8.54.

Ekstra Bladet følger sagen.

Opdateres ...