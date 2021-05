Mand død i ulykke på byggeplads

En mand har tirsdag aften mistet livet i forbindelse med en arbejdsulykke ved metrobyggeriet ved Ny Ellebjerg Station i Københavns Sydhavn.

Det oplyser Københavns Politi til Ritzau.

Her fortæller vagtchef Michael Andersen, at politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 22.25. Det er uvist, hvad der præcis er sket.

- Der er formentlig et byggeelement, der er faldet ned på ham, siger vagtchefen til Ritzau.

Hovedstadens Beredskab bekræftede tidligere på aftenen over for Ekstra Bladet, at de var til stede ved byggepladsen sammen med akutberedskabet og politiet i forbindelse med en ulykke. De henviste dog til Københavns Politi for oplysninger om ulykken.

Politiet oplyser til Ritzau, at Arbejdstilsynet er tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder.

Derudover er der tilkaldt krisehjælp til de personer, der har befundet sig tæt på ulykken.

Der arbejdes på den sidste gren af Københavns Metro, der skal forbinde fjerntog på Ny Ellebjerg Station med den eksisterende Cityringen. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at der både er politi og brandfolk til stede, ligesom der også er ambulance og akutlæge.

Foto: Kenneth Meyer