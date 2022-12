Mand død i ulykke

Politi og redningsmandskab rykkede tirsdag aften ud til en alvorlig trafikulykke i Aalborg, hvor en personbil havde påkørt en lygtepæl med høj hastighed.

Bilens fører, en mand i midten af halvtredserne, er afgået ved døden.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Ole Buus til Ekstra Bladet onsdag morgen.

- Vi har en formodning om, at der måske er tale om et ildebefindende, hvor han så mister herredømmet over bilen og rammer en lygtepæl. Og han er desværre afgået ved døden, siger vagtchefen.

Ulykken fandt sted på Hobrovej i Aalborg.

De pårørende er underrettet.