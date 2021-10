Mand død under køretur

En ældre mand er onsdag afgået ved døden efter et ildebefindende.

I første omgang oplyste Midt- og Vestsjællands Politi, at de kort efter middag onsdag havde fået en anmeldelse om en bilist, der var kørt ind i et vejtræ i et solouheld ved Snertinge på rute 155.

Herefter var den fastklemte fører blevet hjulpet ud af bilen og fløjet i en lægehelikopter på sygehuset.

Men mandens liv stod ikke til at redde.

I et opfølgende tweet skriver politikredsen, at føreren er afgået ved døden, efter at have fået et ildebefindende.

Vejen har været spærret i begge retninger, men er nu igen farbar.