Mand dømt: 43-årig stukket ihjel

Et knivstikkeri i Randers i december sidste år koster en 38-årig mand otte år i fængsel

En 38-årig mand er torsdag eftermiddag ved retten i Randers blevet idømt otte års fængsel for at have udøvet vold med døden til følge.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I december sidste år stak han en 43-årig mand med en kniv i en lejlighed på Pontoppidansgade i Randers. Han døde umiddelbart efter, på trods af myndighedernes forsøg på førstehjælp.

Senioranklager Jakob Beyer har ført sagen på vegne af anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Han er 'meget tilfreds' med dommen.

- At den tiltalte nu kan se frem til en passende fængselsstraf, ser jeg kun som værende positivt, udtaler han i pressemeddelelsen.

Den tiltalte havde forud for retssagen erkendt at have begået voldshandlingen. Derfor blev sagen behandlet som en tilståelsessag.

Jakob Beyer siger til Ekstra Bladet, at den 43-årige mand blev stukket i siden af brystet.

Hvorfor blev den tiltalte dømt for vold med døden til følge og ikke drab?

- Det er en vurdering, vi har lavet. Han stak den 43-årige én gang, og vi har opfattet situationen sådan, at det ikke var forsætligt, at den 43-årige skulle dø, siger han.