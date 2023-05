Mand dømt: Fængsel og kæmpe millionbøde

Onsdag faldt der dom i sagen mod 41-årig mand fra Måløv, som var tiltalt for groft skattesvig.

Dommen lød på to og et halvt års fængsel, heraf seks måneders ubetinget og resten betinget.

Oven i hatten blev manden idømt en bøde på knap 12,5 millioner kroner, svarende til hans skatteundragelse.

Det oplyser Vestegnens anklagere på Twitter.

'Under drift af tre selskaber undlod dømte over en årrække at afregne moms samt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for ansatte til i alt 12.475.000 kroner,' lyder det.

Der var tale om en tilståelsessag i retten, og manden modtog straffen.