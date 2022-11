Mand dømt for at flage med USA's flag

En mand fra Kolding er mandag blevet dømt for at flage med det amerikanske flag i sin have

En mand fra Kolding måtte alligevel ikke flage med det amerikanske flag tilbage i 2018, selvom han blev frifundet i byretten.

Nu har Vestre Landsret nemlig taget stilling til sagen, og de finder det strafbart. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Det er en kompleks sag, da den bygger på en gammel flagbekendtgørelse fra 1915.

Flagbekendtgørelsen blev udstedt, fordi daværende justitsminister Carl Theodor Zahle ville værne om Danmarks neutralitet under første verdenskrig.

Intet skyldsspørgsmål

Sagen er netop kompleks, da den ikke handler om, hvorvidt manden fra Kolding gjorde, hvad han nu er dømt for.

- Strafpåstanden er ofte det centrale i straffesager. Men den her sag handler om, hvorvidt retten kan ugyldiggøre en regel, som vi som samfund har håndhævet i mere end 100 år, fortæller senioranklager Johnnie Nymann Jensen fra Statsadvokaten i Viborg.

Det centrale spørgsmål handlede altså om lovgivningen, og ikke om manden var skyldig.

- Det grundlægende spørgsmål i sagen var, hvordan vi skulle forholde os til lovhjemmelen. Er flagbekendtgørelsen så alment kendt og anvendt, at den kan sidestilles med lovhjemmel?, siger Nymann Jensen.

Ulovlig eller ej

Det næste, der skulle vurderes, var så, om det overhovedet er strafbart at hejse et andet lands flag.

Her gav Landsretten anklager medhold i, at det kan straffes efter Straffelovens § 110c.

- Den handler om, at det er strafbart at overtræde bestemmelser eller forbud, som skal værne om Danmarks forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger over for andre lande og nationer, siger Nymann Jensen.

- Der var kun to tidligere domme at læne sig op ad, så det var ikke den nemmeste juridiske nød at knække, fortsætter han.

På grund af sagens alder frafalder bødestraffen dog.