Mand dømt for drab

En 27-årig mand er blevet dømt for knivdrab, som skete i Albertslund sidste år

En 27-årig mand, som sidste år dræbte en 33-årig mand med to knive, er tirsdag blevet dømt til anbringelse på ubestemt tid og efterfølgende udvisning.

Det oplyser Vestegnens Anklagere på Twitter.

'På baggrund af mentalundersøgelse havde anklagekyndigheden nedlagt påstand om at anbringelsen skulle ske på psykiatrisk afdeling, og det har retten tiltrådt. Dømte tog betænkningstid,' lyder det.

Den 27-årige er somalisk statsborger, men har boet i Danmark i en længere årrække.

Dræbt af overbo

Drabet skete på Det Internationale Kollegium i Albertslund 21. april 2021. Vagtchefen forklarede på det tidspunkt, at den nu 27-årige var kommet op at skændes med sin underbo. Skænderiet var endt på gaden, hvor den 33-årige mand, der var indisk statsborger, blev stukket med knive af sin overbo og senere døde.

Tilbage i april fortalte flere beboere på kollegiet til Ekstra Bladet, at skænderiet bundede i en nabo-klage om for høj musik.

Ifølge Ritzau kom det på retsmødet frem, at det var 'en voksende irritation over underboen', som førte til, at den 33-årige mistede livet. Den dømtes tilstand var op til drabet blevet værre og værre.

I retslokalet forklarede han, hvordan han oplevede, at der var meget lydt på det kollegie, han boede på, og hvordan han følte, at der blev banket på væggene omkring ham.