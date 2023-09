Mand dømt for drabsforsøg

En 44-årig mand er mandag blevet dømt seks år fængsel for et drabsforsøg begået i Brøndby

En 45-åriig mand blev sidste år ramt af flere knivstik og overlevede alene, fordi han umiddelbart efter modtog livreddende førstehjælp. En 44-årig var tiltalt for at have forsøgt at dræbe den 45-årige i en lejlighed 30. oktober 2022.

Retten i Glostrup dømte ham i sidste uge seks år fængsel for drabsforsøg.

Umiddelbart efter forbrydelsen blev den 44-årige mand anholdt og varetægtsfængslet. Han har siddet fængslet lige siden, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

'Som udgangspunkt idømmes der seks års fængsel i sager om drabsforsøg. Det var min påstand i sagen – og det valgte retten at følge, siger sagens anklager Krisoffer Bruun Hansen



Den 44-årige mand modtog dommen.