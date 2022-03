Mand dømt for voldtægt: På fri fod i flere måneder

En 22-årig mand blev torsdag middag ved Højesteret idømt to års fængsel for voldtægt begået mod en ung kvinde i Esbjerg.

Men den dømte - Rezwan Oman - er på fri fod. Det har han været siden begyndelsen af januar. Det fremgår af dommen fra Højesteret.

Rezwan Oman blev varetægtsfængslet, efter at voldtægtssagen blev afgjort i Vestre Landsret og derefter anket til Højesteret.

Men 7. januar i år undveg han det fængsel - et åbent fængsel i Nørre Snede i Midtjylland - hvor han ellers skulle opholde sig indtil sagens endelige afgørelse ved landets højeste retsinstans, Højesteret.

Politiet og Kriminalforsorgen aner ikke, hvor manden befinder sig.

Det oplyser sekretariatschef Mette Hermansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Jeg kan ikke fortælle meget andet, end at han fortsat er efterlyst, siger hun torsdag eftermiddag.

De indsatte kan i princippet frit forlade åbne fængsler. Det skyldes, at de - modsat lukkede fængsler - ikke er omgivet af mure, hegn og andre foranstaltninger, som forhindrer, at man bevæger sig ud i det omgivende samfund.

Der er dog regler for, hvornår og hvor længe de indsatte må være væk fra et åbent fængsel. Om en dømt afsoner i et lukket eller åbent fængsel, afhænger blandt andet af straffens længde og den type kriminalitet, som er begået.

I Vestre Landsret blev Rezwan Oman idømt fængsel i et år og seks måneder. Den straf har Højesteret valgt at forhøje med et halvt år.

Forbrydelsen blev begået i en lejlighed i Esbjerg. Manden gennemførte to samlejer uden offerets samtykke - dog uden brug af eller trussel om vold.

Det er første gang, at landets øverste domstol har taget stilling til straffens længde efter ændringen af voldtægtsbestemmelsen i 2021.

Ændringen betyder, at et samleje uden samtykke kan vurderes som værende en voldtægt. Også selv om der hverken har været vold eller trussel om vold.

De fem dommere i Højesteret skulle afgøre, om forbrydelsen hører til blandt de groveste tilfælde af voldtægt, som resulterer i to et halvt til tre år.

Eller om der derimod var tale om en situation, som kan sidestilles med tilfælde, hvor offeret er ude af stand til at modsætte sig - hvilket som regel giver et år og to måneder.

Konklusionen var et hverken eller. Forløbet i sagen fra Esbjerg passer ikke ind i de to kategorier, vurderede dommerne.

Derefter skrev de i afgørelsen:

'Efter en samlet vurdering af de to tilfælde af voldtægt ved samleje uden samtykke, der er begået mod samme person inden for et kortere tidsrum, finder Højesteret, at straffen skal forhøjes til fængsel i to år.'