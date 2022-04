Mand dømt: Voldtog kvinder i timevis

En 29-årig mand straffes med fem års fængsel for at have voldtaget to kvinder flere gange og over en periode på op mod tre måneder.

Det har Retten på Frederiksberg afgjort, oplyser anklager Lene Hjort fredag eftermiddag.

Mandens adfærd indebar også fysisk vold. Det kostede det ene af ofrene flere brækkede ribben.

Retten fandt det dog ikke bevist, at der var tale om decideret mishandling af ofrene, hvorfor han blev dømt for vold.

Den ene kvinde blev gentagne gange voldtaget på en adresse i København og i flere tilfælde over mange timer fra 4. december til 28. december 2020.

Det samme skete for en anden kvinde, en tidligere samlever. I hendes tilfælde skete voldtægterne dagligt i løbet af en periode på omkring tre måneder fra december 2019 til februar 2020.

Den tidligere samlever var 18 år på det tidspunkt. Dels blev hun tvunget til samleje ved at blive fastholdt, dels truede manden med at offentliggøre videoer af deres seksuelle samvær til kvindens forældre eller lægge dem ud på nettet.

Ud over vold og voldtægt blev de to kvinder udsat for psykiske rædsler. Derfor blev han også dømt for straffelovens paragraf om psykisk vold.

Den da 18-årige kvinde blev blandt andet undersøgt i kropsåbninger, når hun vendte hjem fra skole. Manden ville ifølge anklageskriftet undersøge, om hun havde aflytningsudstyr på sig.

Kvinden fra København blev nægtet at tage hjem til sin familie juleaften. Manden lagde en telefon til at optage lyd i rummet, når hun var alene.

I sagen er der yderligere et tredje offer - også en kvinde - der er blevet udsat for vold. Det skete ligeledes over en periode på flere uger.

Ud over fængselsdommen, er den 29-årige blevet dømt til at skulle betale erstatning på 150.000 kroner til hver af de to voldtægtsofre.

Han har tidligere nægtet sig skyldig og vil nu overveje, om han skal anke dommen.