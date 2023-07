Mand dør under protester i Frankrig: Skudt i brystet

En mand er død efter at være blevet skudt i brystet under urolighederne i Frankrig.

Den 27-årige mand var på gaden under optøjerne i byen Marseille, da han sent lørdag aften blev ramt af en gummikugle, der formentlig blev affyret af politiet.

Det oplyser anklagemyndigheden, der har startet en efterforskning, som skal klarlægge de nærmere omstændigheder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Gummikuglen ramte manden i brystet og udløste et hjertestop. Han døde på stedet.

Hvorvidt manden deltog i protesterne - og hvad der var gået forud for skuddet - er endnu uvist.

En demonstrant løber fra politiets tåregas 2. juli. Foto: Ritzau Scanpix

Den seneste uger har Frankrig været præget af voldsomme protester, og i Marseille, hvor manden døde, har politiet været talstærkt til stede.

Protesterne blev udløst, efter at en 17-årig dreng med nordafrikansk baggrund blev skudt og dræbt af en betjent i Paris-forstaden Nanterre. En betjent er suspenderet og sigtet i sagen, men det har ikke fået situationen til at stilne af.

Politiet er talstærkt til stede i Marseille. Foto: Ritzau Scanpix

Benjamin Klene, en brite bosiddende i Marseille, kalder over for nyhedsbureauet dpa situationen for 'en lille borgerkrig' med en 'meget intens' stemning i gaderne.

Mere end 1350 biler og 234 bygninger er blevet stukket i brand, og mindst 79 betjente er blevet såret i urolighederne. Alene lørdag aften og natten til søndag blev mere end 700 anholdt rundt om i landet.

Og søndag morgen kunne borgmester i L'Haÿ-les-Roses syd for Paris Vincent Jeanbrun fortælle, at demonstranter var kørt ind i hans hus med en bil, og at hans kone og et af hans børn var kommet til skade i hændelsen.

