Mand dræbt af skud i Sverige: Politiet jagter cyklister

En mand, der er omkring 25 år, er død efter at være blevet skudt i den svenske by Örebro 200 km vest for Stockholm. Svensk politi leder lige nu efter to personer, der skulle være flygtet fra gerningsstedet på cykel.

Politiet fortæller, at det er to maskerede mænd, de leder efter.

Politiet modtog anmeldelse af skyderi i nærheden af en idrætsplads i Örebro klokken 14.42. Det skriver SVT.

Ingen personer er endnu anholdt.

Stor politijagt

Politiet beskriver hændelsen som et mord, og har gang i en større politijagt for at pågribe de to mænd, der er flygtet på cykel. En helikopter deltager også i eftersøgningen.

- Vi har rigtig mange ressourcer i området, og vi håber at få flere tips om, hvad der er sket, siger Gabriel Henning, der er pressetalsperson for politiet i Bergslagen.