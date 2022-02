Mand dræbt af skud på Vesterbro

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Manden, der fredag aften blev ramt af skud på hjørnet af Kaalundsgade og Vesterbrogade, er blevet dræbt af skuddene.

Det fortæller Københavns Politi på en pressebriefing fredag aften ifølge TV2.

- Jeg kan bekræfte, at der er blevet affyret skud, og at en mand desværre er afgået ved døden, siger Lars-Ole Karlsen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi ifølge mediet.

Politiet fik anmeldelsen fredag aften 20.34.

Vagtchefen fortalte tidligere på aftenen til Ekstra Bladet, at der ikke er fundet en gerningsmand.

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at man har spærret et større område af i jagten på gerningsmændene. Der er tale om området ved Oehlenschlægersgade hen mod Istedgade.

Ligeledes er hjørnet af Kaalundsgade og Vesterbrogade også afspærret, mens politiet er massivt til stede med hundepatruljer.

Det er endnu uvist, om skyderiet er banderelateret.

Politiet er talstærk til stede på Vesterbrogade. Foto: Anthon Unger