Mand dræbt: Blev kørt ned på motorvej

En mand mistede natten til søndag livet, da han blev påkørt af en bilist på Holstebromotorvejen.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Ulykken skete ifølge mediet i nordgående retning omkring til- og frakørslen ved Skivevej uden for Holstebro.

Rykkede ud to gange

Manden blev ramt, mens han gik på motorvejen, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even til Ekstra Bladet.

- Vi får nogle opringninger fra borgere, som siger, at der går en fodgænger på motorvejen. Vi sender en patrulje ud for at køre strækningen og lyse med projektører, men finder ikke nogen, fortæller Lars Even.

- Klokken 1.17 får vi så en ny melding og rykker ud igen. Ganske kort tid efter får vi endnu en melding på alarmcentralen om et færdselsuheld, fortsætter vagtchefen.

- Vi lander derude og starter førstehjælp, men ambulance med læge erklærer personen død ved ankomst.

Ifølge Lars Even er politiet i færd med at underrette den afdødes pårørende. Føreren af bilen - en mand fra Holstebro-området - slap uskadt fra ulykken.

Politiet har haft bilinspektør ud på stedet, og der er ingen indikationer på, at han har overtrådt loven. Derfor er ingen sigtet i sagen.