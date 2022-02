Mand dræbt i frontalt sammenstød

Et frontalt sammenstød på Kærhaven i Broby på Fyn har mandag morgen kostet en yngre mand livet.

Ulykken fandt sted klokken 07.59.

Den yngre mand kørte frontalt sammen med en modkørende kvinde. Begge kørte i personbiler og var alene i bilerne, oplyser Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Kvinden kom lettere til skade ved hændelsen, der skete på en mindre befærdet vej.

Det er endnu uvist, hvorfor ulykken fandt sted.

- Det er vi ved at finde ud af nu. Vi håber, at undersøgelserne på stedet kan kaste noget lys over det, siger vagtchef Kenneth Taanquist.

Efterforskningen pågår på stedet med hjælp fra en bilinspektør.

Mandens pårørende er underrettet.

