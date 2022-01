Mand dræbt i jagtulykke

En 57-årig mand er afgået ved døden, efter han var blevet ramt af et skud under en jagt

Søndag er en 57-årig mand afgået ved døden, efter han blev ramt af et skud under en jagt nær Sangildvej i Karup.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, der kommer fra Viborg-området, var på jagt med en 65-årig medjæger.

I pressemeddelelsen oplyser politiet, at de foreløbige undersøgelser viser, at den 65-årige afgav skud over en afstand på omkring 100 meter mod, hvad han troede, var et anskudt rådyr.

Dog viste det sig at være den 57-årige, der blev ramt. Han blev erklæret død klokken 09.00.

Indtil videre har politiet sigtet den 65-årige for uagtsomt manddrab, men tilføjer, at der kan komme flere sigtelser efter afhøring, og når man har undersøgt episoden og gerningsstedet nærmere.

De pårørende er underrettet.