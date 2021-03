Mand dræbt i trafikulykke

En 61-årig mand er onsdag omkommet i en trafikulykke på Fyn.

Det bekræfter vagtchef Henrik Krøjgaard over for Ekstra Bladet.

- Klokken 9.17 modtager vi en anmeldelse om et alvorligt færdselsuheld i et industrikvarter i Kerteminde. En 61-årig mand er kørt op bag i en lastbil, og han bliver erklæret død på stedet, siger vagtchefen.

Pårørende underrettet

Lastbilen kørte langsomt og var ved at foretage et sving, da ulykken skete.

- Bilen må have kørt i en betragtelig fart, men det er for tidligt at sige noget om de nærmere omstændigheder, lyder det fra politiet.

Den 61-årige var alene i bilen. Lastbilchaufføren slap uskadt fra ulykken.

Politiet har underrettet de pårørende.