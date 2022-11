Mand dræbt i ulykke i Aarhus

Østjyllands Politi var tirsdag aften til stede ved Klostertorvet, der ligger centralt i Aarhus. Det skyldtes en meget alvorlig trafikulykke med en bus og en fodgænger.

- Vi er pt. til stede ved Klostertorvet, hvor der er sket et meget alvorligt færdselsuheld mellem en bus og en fodgænger, skriver politiet cirka klokken 19.50 på Twitter.

Lidt senere - klokken 20.30 - oplyser politiet, at en person er afgået ved døden.

- De pårørende er ikke underrettet. Der er fortsat afspærret på stedet og kommer til at være der noget tid endnu, skriver politiet på Twitter.

Tidligt onsdag morgen oplyser politiet, at det er en mand, der har mistet livet. Vagtchefen oplyser, at politiet for nuværende ikke kan oplyse yderligere.

Mandens pårørende er onsdag morgen fortsat ikke underrettet.

En person død efter færdselsuheld i Aarhus