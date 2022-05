Mand dræbt på ambassade i Paris

Manden skulle angiveligt have råbt 'Allahu Akbar' under angrebet. Dette er dog ikke blevet bekræftet af officielle kilder

En mand er mandag blevet dræbt på Qatars ambassade i Paris.

Det beretter flere franske medier, herunder ACTU17.

Manden - en 44-årig sikkerhedsvagt - blev erklæret død på stedet, og den formodede gerningsperson er blevet anholdt.

Trængte ind

Hændelsen fandt ifølge mediet sted inde i selve ambassadebygningen omkring klokken 7.45.

Gerningspersonen - også en mand i 40'erne - trængte ind i ambassaden, hvorefter håndgemæng mellem ham og sikkerhedsvagten brød ud.

Politiet ankom kort efter til stedet, hvor de tilbageholdt manden. Sikkerhedsvagtens liv stod dog ikke til at redde, selvom der blev givet livreddende førstehjælp.

Kilder beretter til ACTU17, at den anholdte var kendt af politiet i forvejen. Han skulle angiveligt have råbt 'Allahu Akbar' under angrebet.

Dette er dog ikke blevet bekræftet af officielle kilder.

Motivet bag angrebet er endnu ukendt.