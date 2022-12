Mand dræbt: Tre personer anholdt

Søndag aften blev en 34-årig mand med relation til bandemiljøet fundet død på en adresse i Mogenstrup. I løbet af natten er tre personer - ligeledes med relation til rockermiljøet - blevet anholdt.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse mandag formiddag.

- I nattens løb har vi anholdt tre personer med relation til rockermiljøet fra lokalområdet, som foreløbig skal afhøres til sagen. Vi har desuden ransaget flere adresser, og vi fortsætter dagen med omfattende efterforskning og afhøringer, oplyser politiinspektør Kim Kliver i pressemeddelelsen.

Politiets teknikere har i løbet af aftenen og natten arbejdet på findestedet. Foto: Per Rasmussen

Prøvemedlem i Bandidos

Politikredsen skriver desuden, at man efter fundet af den dræbte 34-årige satte en omfattende efterforskning i gang, som er pågået over natten og morgenen.

Det er denne efterforskning, der gør, at politiet nu kan bekræfte, at den dræbte har relation til rockermiljøet.

Ekstra Bladet har tidligere mandag beskrevet, at den dræbte ifølge flere kilder skulle have været prøvemedlem i rockergruppen Bandidos, og at han skulle være organiseret i syndikatets lokalafdeling i Næstved.

I pressemeddelelsen opfordrer Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi borgere med oplysninger i sagen til at rette henvendelse til dem på 114.

Foto: Per Rasmussen

