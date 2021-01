Mand dræbt under skyderi: Flere personer anholdt

En mand er afgået ved døden efter et skyderi, og flere personer er anholdt. Politiet formoder, at det er banderelateret

En mand er lørdag aften dræbt under et skyderi. Det bekræfter Svend Foldager, politiinspektør ved Nordsjællands Politi, over for Ekstra Bladet.

Desuden er en anden person såret.

- Der er tale om en 38-årig mand, som er afgået ved døden som følge af skud, samt en 21-årig mand, som er på operationsbordet, fortæller Svend Foldager.

Foto: Kenneth Meyer

En bil ankom tidligere på aftenen til Nordsjællands Hospital. I den sad fire mænd, hvoraf to af dem var den nu afdøde 38-årige og den sårede 21-årige.

Tidligere kunne vi desuden berette, at de to resterende mænd i bilen var blevet anholdt. Klokken 22.30 melder politiinspektøren til Ekstra Bladet, at endnu flere personer er anholdt i sagen.

- Der er tale om personer, som er dukket op ved hospitalet, og som så er blevet anholdt, fortæller han.

Foto: Allan Andersen

- Formoder I, at episoden er banderelateret?

- Ja, det arbejder vi ud fra.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvor skuddramaet har udspillet sig. Politiet er dog talstærkt til stede omkring Hillerød, oplyser politiinspektøren og tilføjer, at de søger vidner til episoden.

Foto: Kenneth Meyer

Vagtchef ved Nordsjællands Politi David Borchersen har tidligere beskrevet, at der holdt en bil med skudhuller foran Nordsjællands Hospital, hvor den nu afdøde og den sårede blev bragt ind.

Politiet er derfor - foruden at være til stede omkring Hillerød - massivt til stede ved hospitalet.

- Efterforskningen pågår, og vi er til stede ved hospitalet, fortalte han.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet beskriver, at den fornævnte bil er fyldt med skudhuller i forruden, i køleren og i sidedøren.

- Og to personer er blevet kørt herfra i dna-dragter af politiet, fortæller han.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Allan Andersen