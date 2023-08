Mand druknet i oversvømmet tunnel: Vidner slog straks alarm

En 71-årig mand afgik ved torsdag ved døden, efter han druknede i en oversvømmet tunnel på Stevns under et dobbelt skybrud.

Flere personer på stedet så, hvordan den ældre herre forsøgte at trodse den høje vandstand og gå igennem tunnellen under jernbanen tæt ved Store Heddinge Station, selvom billeder fra stedet viser, at den var fyldt med vand.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet

Vidnerne slog straks alarm og forsøgte at hjælpe den ældre herre, men hans liv stod ikke til at redde. Den 71-årige mand blev ifølge TV2 Kosmopol erklæret død torsdag 17.48.

- Der bliver med det samme slået alarm, og mange har forsøge at hjælpe ham. Vi betragter det som en ulykkelig situation, lyder det fra politikredsens kommunikationstjeneste.

'Meget voldsomt'

Ekstra Bladet har talt med nogle beboere i området, der også oplevede det dobbelte skybrud. Det betyder, at det regnede over 30 millimeter i en halv time - og det er tilsyneladende det voldsomme regnvejr, der har fyldt tunnellen med vand.

- På 25 minutter blev det meget voldsomt. Jeg måtte tage en omvej, da jeg var ude at køre. Vi havde også haft strømafbrydelse og meget vand i indkørslen, fortæller naboen, der ikke ønsker at stå frem med navn og billede.

Selvom hun var i området, da drukneulykken skete, opdagede hun ikke noget.

Kvinden har dog efterfølgende lagt mærke til, at kommunen i løbet af fredagen har sat en pumpe op, der skal fjerne den massive vandmasse.