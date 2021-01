Mand efterlyses for krænkelse af 15-årig

En uidentificeret mand er efterlyst af Københavns Politi for krænkelser og forsøg på tyveri begået mod en 15-årig pige i metroen i København.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet fandt hændelsen sted 14. november mellem 23.15 og 23.37, da den 15-årige sad i et metrotog fra Enghave Plads i retning mod Københavns Hovedbanegård sammen med en veninde.

Her 'antastede og forulempede' den ukendte gerningsmand ifølge politiet den 15-årige pige.

Som reaktion på krænkelsen gik de to piger væk fra gerningsmanden og satte sig ned i den anden ende af toget.

Foto: Københavns Politi

Forsøgte at stjæle taske

Gerningsmanden fulgte dog efter dem og kiggede på dem, mens han talte til dem på gebrokkent dansk.

Da toget ankom til Hovedbanegården greb manden fat i pigens taske og forsøgte at hive den ud af hånden på hende.

Det lykkedes dog ikke, men taskens indhold røg ud på gulvet, skriver politiet.

Manden forlod efterfølgende toget og gik op ad rulletrapperne på Hovedbanegården, mens de to piger fortsatte med toget.

Politiet oplyser, at de efter en større efterforskning ikke har haft held med at identificere gerningsmanden, hvorfor de altså nu efterlyser ham med signalement og billede.

- Det har været en ubehagelig oplevelse for de to piger, og derfor vil vi selvfølgelig gerne have fat i gerningsmanden. Vi håber derfor, at der er nogen, der kan genkende manden på billederne, og hvis det er tilfældet, må de meget gerne kontakte politiet, siger politikommissær Jesper Lotz i pressemeddelelsen.

Manden beskrives som 20-25 år og af afrikansk udseende. Han er 175-185 cm høj og slank af bygning. Han var iført en mørkeblå jakke, sort kasket med hvid stribe bag på, mørke bukser og sorte sko. Han medbragte en sort Nike-taske og en flaske med gulligt indhold.

Har du oplysninger i sagen kan Københavns Politi kontaktes på telefon 114.