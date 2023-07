Mand efterlyst: Mistænkt for voldtægtsforsøg

Politiet beder offentligheden om hjælp til at finde frem til en mand, der er mistænkt for voldtægtsforsøg

En 22-årig kvinde blev fredag 14. juli udsat for voldtægtsforsøg i Albertslund.

Nu deler Københavns Vestegns Politi overvågningsbilleder af en mistænkt i sagen, i håb om at offentligheden kan hjælpe med at identificere ham.

Kvinden kom gående ud for Roskildevej 10 i Albertslund omkring klokken 21.15, da hun blev forsøgt voldtaget af den mistænkte.

Hun talte i telefon med en mandlig bekendt, da hun blev overfaldet, og ham, hun talte i telefon med, kom hurtigt til stedet, hvorefter gerningsmanden flygtede.

Den mistænkte cyklede fra stedet i vestlig retning. Politifoto

Cykler væk fra stedet

Den mistænkte i sagen beskrives som en mand mellem 20 og 25 år, som ikke er dansk af udseende.

Han er mellem 170 og 175 centimeter høj og spinkel af bygning. Han har et spidst ansigt og en spids næse.

Manden har brune øjne, skægstubbe, pjuskede øjenbryn og var iført omvendt kasket, mørk hættetrøje, mørke cowboybukser og sorte sko på tidspunktet for overfaldet. Han talte dansk med accent.

I forbindelse med politiets efterforskning har de indhentet overvågningsvideo fra forskellige kameraer i området. På et af dem ses den mistænke cykle væk fra gerningsstedet i vestlig retning.

'Vi håber, at offentligheden kan hjælpe os med at identificere manden, som vi mistænker for voldtægtsforsøget,' lyder det fra politikommissær Rikke Thestrup i en pressemeddelelse.

Overvågningsvideoen kan ses på Københavns Vestegns Politis Facebookside.

Politikredsen kan kontaktes døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.