Mand er dømt i Sverige for terrorfinansiering af PKK

En svensk domstol har torsdag fundet en mand skyldig i anklager om terrorfinansiering, efter at han har forsøgt at indsamle penge til det kurdiske arbejderparti PKK.

Gruppen er opført på listen over terrorgrupper i Tyrkiet, i EU og i USA.

Sagen er den første i Sverige, hvor en person har været tiltalt for terrorfinansiering af PKK. Den aktuelle paragraf har først og fremmest været anvendt i forbindelse med ekstremistgruppen IS.

Den dømte, som er en kurdisk mand fra Tyrkiet, er blandt andet dømt for at have truet en kurdisk erhvervsmand i Sverige med et våben for at få ham til at betale penge til PKK.

Afpresningsforsøget skal være sket inden for rammerne af en indsamlingsvirksomhed, som PKK bedriver i Europa - blandt andet gennem afpresning, hedder det i en pressemeddelelse om retssagen.

- Manden er idømt fængsel i fire år og seks måneder, hedder det. Manden er samtidig dømt til udvisning og har forbud mod at vende tilbage til landet.

Dette kan ændres, hvis der er risiko for, at manden vil blive udsat for tortur i Tyrkiet.

Den dømte nægter sig skyldig i alle anklager på nær våbenbesiddelse.

For at få grønt lys til Nato-medlemskab skal Sverige anlægge en hårdere linje over for tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK. Det er et krav fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Sverige og Finland søgte om Nato-medlemskab sidste år i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Mens Finland er blevet indlemmet i alliancen, er det endnu ikke lykkedes for Sverige.

Konflikten mellem Sverige og Tyrkiet har blandt andet handlet om, at mange tyrkiske kurdere har fået asyl i Sverige. På den måde støtter Sverige ifølge Tyrkiet kurdiske grupper, der efter tyrkisk opfattelse er terrorister.

Men også en række koranafbrændinger har vakt tyrkernes vrede.

Sverige, Tyrkiet og Nato mødes i Bruxelles torsdag for at finde en løsning inden næste uges NATO-topmøde. Det skriver Reuters.

Natos topmøde i Vilnius i Litauen finder sted den 11. og 12. juli.