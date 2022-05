Mand er fængslet for overgreb i Nordjylland

En dommer i Retten i Aalborg har søndag varetægtsfængslet en mand i en sag om et voldtægtslignende forhold og om frihedsberøvelse i længere tid.

Det oplyser Nordjyllands Politi, som tilføjer, at den formodede forbrydelse ikke er sket i forbindelse med karnevalet.

Under Aalborg Karneval har fire personer anmeldt sig voldtaget, men grundlovsforhøret i retten søndag drejede sig om en sag fra Hals-området.

Her er en 33-årig mand sigtet for blandt andet at have holdt en kvinde frihedsberøvet i mere end fire timer. Desuden sigtes han for trusler og voldtægtslignende forhold, der skal have fundet sted lørdag, oplyser politiets vagtchef.

Retsmødet sent søndag eftermiddag er endt med, at den 33-årige skal være fængslet i 14 dage.

Vagtchefen har ikke yderligere detaljer - og heller ikke om mandens stillingtagen til sigtelserne.