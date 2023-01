Mand er i livsfare efter ulykke på mark i Kamstrup

To mænd har været i en færdselsulykke med en form for buggy på en mark syd for Kamstrup, der ligger i Roskilde Kommune.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Emil Grønning.

Der var to mænd involveret i ulykken, og den ene af personerne kom alvorligt til skade.

- Vi har nogle udfordringer. Vi kan ikke komme frem til stedet, fordi det foregår på en mark, sagde vagtchefen tidligt søndag morgen.

Både politi og ambulance forsøgte i længere tid omkring klokken 05 at komme frem til ulykkesstedet.

Det lykkedes, og den ene af de to mænd er blevet bragt til Rigshospitalet i livsfare. Den anden mand er kommet lettere til skade. Begge er 30 år.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 04.26.

En buggy er en mindre, åben bil, der har bredere dæk.