Mand er sigtet for at true fem personer med kniv ved kirke

En 49-årig mand er lørdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet for at true fem mennesker med en kniv i Horsens.

Det oplyser vagtchef Jørn Bystrup ved Sydøstjyllands Politi.

Manden er sigtet for trusler på livet og for at bære kniv på et offentligt sted. Han fremstilles søndag i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Han er i forvejen 'særdeles godt kendt' af politiet for 'lignende forhold', og han blev anholdt, kort tid efter at episoden skete foran Vor Frelsers Kirke på byens torv.

Men kniven, der beskrives som 15-20 centimeter lang, er endnu ikke fundet, oplyser politiet.

Politiet blev alarmeret 15.26 af tre vidner.

- Han kommer gående forbi kirken på torvet i Horsens. Der er nogen, der har været til barnedåb inde i kirken og befinder sig lige uden for. Der konfronterer han (den 49-årige anholdte, red.) en mor og et barn og trækker en kniv, siger Jørn Bystrup.

- Der opstår noget ordvekslingen, og det reagerer han på ved at trække en stor kniv. Moren og barnet flygter fra stedet, og så kommer tre mænd i 30'erne til for at afværge. Men de bliver selvfølgelig også bange og flygter også fra stedet.

Vagtchefen fortæller videre, at den 49-årige mand ikke kendte nogle af gæsterne fra barnedåben, der blev truet med kniven.

Politiet måtte efterfølgende efterlyse de forurettede i Horsens Folkeblad og har nu talt med dem.

- Det et lidt usædvanligt, at det er de forurettede, vi efterlyser. Men tre vidner ringer uafhængigt af hinanden og anmelder det, sagde vagtchef Jørn Bystrup til Horsens Folkeblad tidligere.