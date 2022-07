Mand erkender 'omfattende tyveri' af rideudstyr

En 31-årig mand blev torsdag anholdt i sit hjem i Kolding i forbindelse med en sag om tyveri af rideudstyr.

Manden erkender forholdene og er blevet løsladt efter endt afhøring. Nu må han vente på en indkaldelse til retten, når politiets efterforskning er afsluttet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er ikke den eneste, der har været i politiets søgelys i denne sag. Også en 20-årig kvinde har været anholdt, men hun nægter sig skyldig. Hun er fortsat sigtet, men er ligeledes løsladt efter afhøring.

De to personer er sigtet for i alt tre indbrud. Det seneste fandt sted natten til tirsdag, hvor der blev begået indbrud i en rideklub i Toftlund, der ligger i Tønder Kommune.

De to andre indbrud er for nyligt blevet begået i Midt- og Vestjyllands politikreds.

'Det er endnu for tidligt at gøre det samlede beløb op, men umiddelbart er der tale om et stort beløb', skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen.