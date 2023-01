Mand får 12 års fængsel for terrorforsøg i Danmark

En 27-årig mand er onsdag i Østre Landsret blevet idømt 12 års fængsel for forsøg på terrorisme, efter at han blandt andet købte to pistoler af en politiagent.

Dermed skærpede landsretten straffen i forhold til byretten, der idømte ham ti års fængsel.

Det oplyser Statsadvokaten i København på Twitter.

En decemberdag i 2019 mødtes den nu 27-årige Saad Magedy Saad Ali Shahien med en mand ved indkøbscenteret Field's for at købe to pistoler, to lyddæmpere og 100 patroner.

Sælgeren var dog ikke, hvad han gav sig ud for. Han var politiagent, og kort efter blev Shahien anholdt.

I byretten forklarede Shahien, at han blandt andet ville købe våben, fordi han følte sig truet. Men den forklaring kaldte byretten 'utroværdig'.

Til en politiagent havde Shahien nemlig fortalt, at han ville lave noget, som han kunne 'blive ved med.'

- Ikke bare en gang med masser af opmærksomhed. Og så meget hurtigt ... Hvis jeg gør det her, kan jeg hurtigt komme væk, eller den, der gør det, kan altid komme væk. Og blive ved.

Forud for våbenkøbet den 11. december 2019 havde en agent skabt kontakt til Shahien via et forum på nettet. Han tilbød våben og ammunition for 6800 kroner.

Det var ifølge hans forsvarer i byretten, Janus Malcom Pedersen, 'nærmest foræringspris'. Derfor argumenterede han for, at PET-agenten havde været med til at fremprovokere forbrydelsen.

Det blev dog afvist af byretten, og altså nu også af landsretten.

En 28-årig mand var også tiltalt i sagen, men er blevet frifundet af landsretten.

I byretten blev han frifundet for have medvirket til forsøg på terror, men i stedet dømt at have givet Shahien 7000 kroner til at købe våbnene for. Det takserede byretten til to år og ni måneders fængsel.

Men Østre Landsret mener ikke, at det er bevist, at den 28-årige vidste, at de penge, som Shahien havde lånt af ham, skulle gå til pistoler. Derfor er han helt frifundet i landsretten.

I landsretten havde anklagemyndigheden i øvrigt på forhånd opgivet at få ham dømt for terrorforsøg.