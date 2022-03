Mand får ben knust i arbejdsulykke

En 59-årig mand har i dag været involveret i en arbejdsulykke, som har knust mandens ben.

Ulykken er sket på adressen Greve Main 35, hvor en opbevaringsplads for blandt andet betonelementer holder til.

Det var under arbejdet med at læsse betonelementer af en lastbil, at ulykken indtraf.

- Klokken 13.56 får vi en anmeldelse om en arbejdsulykke i Greve. Personen har flyttet betonelementer med sin kran, og på en eller anden måde så vælter yderligere et element ned på operatøren af kranen, siger Thomas Hartmann, vagtchef hos Midt- og Vestsjællands polti til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller at manden er blevet kørt med fuld udrykning på hospitalet.

- Mandens tilstand er stabil, men hans ben ser ikke godt ud, fortæller Thomas Hartmann.

Mandens pårørende er endnu ikke underrettet.

Opdateres ...

