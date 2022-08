Mand fængslet: Brød tilhold og kontaktede kvinde 75 gange

Efter igen at have brudt et tilhold blev en 39-årig mand fremstillet mandag i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport. Her oplyses det, at han er sigtet for nye overtrædelser af stalking-lovgivningen i forhold til en kvinde, som han i forvejen havde et tilhold imod at kontakte.

Ifølge døgnrapporten blev den selvsamme mand fremstillet i grundlovsforhør 7. juni i år. Her var han sigtet for at have kontaktet kvinden mindst 75 gange 75 gange via elektronisk kommunikation samt yderligere 17 telefonopkald i løbet af en måned.

Dengang i juni måned blev han løsladt. Men ved samme lejlighed blev manden af dommeren oplyst om, at grundlovsforhøret trods løsladelsen skulle betragtes som en 'løftet pegefinger'.

Efter løsladelsen gik der blot tre dage, før den 39-årige igen kontaktede den pågældende kvinde med et telefonopkald. Inden for den næste måned kontaktede han hende yderligere tre gange, ligesom han for få dage siden opsøgte kvinden et sted, hvor hun opholdt sig

Mandagens grundlovsforhør endte med en kendelse om, at den 39-årige nu skulle varetægtsfængsles foreløbigt frem til 1. september 2022 for at undgå, at han fortsætter sine overtrædelser af stalking-lovgivningen.

