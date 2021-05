Mand fængslet efter trusler mod Mette Frederiksen

En 47-årig mand er blevet fængslet efter telefoniske trusler mod Mette Frederiksen. Manden nægter at have fremsat trusler

Lørdag formiddag blev en 47-årig mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Det gjorde han, fordi han ifølge Nordjyllands Politi har fremsat telefoniske trusler mod statsministeren.

Og manden er lørdag blevet varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling frem til 11. maj. Varetægtsfængslingen er ikke kæret.

Han er nu sigtet for at have indtelefoneret trusler mod Mette Frederiksen. Truslerne blev indtalt til Socialdemokratiets partikontor.

Anklager Søren Riis Andersen fortæller ifølge Ritzau, at manden tirsdag ringede ind til partiets partikontor, og fredag morgen 09.40 fik politiet anholdt manden. Ved grundlovsforhøret lørdag nægtede manden at have fremsat trusler.

- Han fortalte, at det er rigtigt nok, at han har talt med nogle mennesker fra Socialdemokratiet, men at han ikke har truet hverken Mette Frederiksen eller andre, siger anklageren.

Han blev efter en kort efterforskning anholdt.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck oplyser til Ekstra Bladet, at de af hensyn til efterforskningen ikke har yderligere oplysninger.