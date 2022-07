Mand fængslet for bedrageri med designervarer for 380.000

En 35-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 23 dage for bedrageri for omkring 380.000 kroner.

Det fortæller senioranklager Eva Louise Paduan, der mødte for anklagemyndigheden i Dommervagten i Københavns Byret lørdag.

Manden har under grundlovsforhøret erkendt sig delvist skyldig i de ti bedrageriforhold, som beskriver, at han i løbet af juli har købt dyre tasker og designertøj fra mærker såsom Prada, Gucci og Bulgari.

Han købte også en iPhone.

Men det var på en række forskellige kreditkort, som blev overtrukket mere og mere. Købene gjorde han i shoppingcentret Illum.

Grunden til, at den 35-årige kun delvist erkender sigtelsen, er ifølge senioranklageren, at manden i retten fortalte, at der var en anden, som havde fået ham til at begå kriminaliteten.

Hvem det er, hvad den 35-årige skulle have fået ud af bedrageriet, og hvad der skete med de dyre varer, vil Eva Louise Paduan ikke fortælle, da retsmødet foregik for lukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke på dette tidspunkt må høre mandens forklaring ellers politiets beviser mod ham.

Den 35-årige har valgt ikke at kære kendelsen om fængsling til landsretten. Han er varetægtsfængslet frem til den 8. august.