Mand fængslet for drabsforsøg

En 34-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for drabsforsøg

Retten i Herning har fredag varetægtsfængslet en 34-årig mand i fire uger. Den 34-årige blev torsdag anholdt efter et knivstikkeri på Markedspladsen i Herning.

Det skriver Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Den 34-årige havde ifølge politiet stukket en 31-årig mand i ansigtet og halsen med en kniv.

Efterfølgende blev den 31-årige bragt til skadestuen i meget kritisk tilstand med livstruende snitsår fra angrebet.

Meget voldsomt

- Der er tale om et meget voldsomt knivstik mod den forurettedes hals, som vi umiddelbart betegner som et drabsforsøg.

- Vi kender fortsat ikke til motivet for knivstikkeriet, men nu skal efterforskningen forsøge at få kortlagt, hvilken uoverensstemmelse der kan have har ført til episoden, lød det fra Mogens Poort, der er politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi, i en pressemeddelelse torsdag.

Den 34-årige er sigtet for drabsforsøg. Derudover er han sigtet for kvalificeret vold begået tirsdag.