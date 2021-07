Mand fængslet for drabsforsøg

'Jeg kan ikke få luft. Husk nu, jeg har dårligt hjerte', lød den desperate advarsel fra offeret i en sag om drabsforsøg.

Det kom frem i Københavns Dommervagt, hvor en 34-årig mand fredag blev varetægtsfængslet i 25 dage.

Manden står ifølge politiet bag et drabsforsøg begået natten til onsdag i denne uge på en villavej i Kastrup, hvor offeret, der led af dårligt hjerte, blev forsøgt kvalt.

Den 34-årige mand nægter sig skyldig, men erkendte, at der havde været 'noget tumult og foregået noget vold' i mellem de to parter.

Ved grundlovsforhøret kom de frem, at den 34-årige har været venner med offeret i nogle år, og at de to var mødtes for at ordne noget med en mobiltelefon.

Undervejs havde duoen delt nogle øl, og da de begge befandt sig på den 34-årige mands computerværelse udviklede det sig pludselig til et skænderi og håndgemæng.

Mens offeret forklarede, at den 34-årige herefter tog kvælertag, mente den 34-årige ved grundlovsforhøret, at han ikke på noget tidspunkt, havde udsat offeret for noget, som han 'kunne dø af'.

Anklageren dokumenterede dog, hvordan offeret havde flere blå mærker på halsen og fik konstateret punktformede blødninger i øjnene, formentlig som følge af luftmanglen.

Undervejs i kvælningen tryglede offeret desuden gerningsmanden om at slippe sit greb, fremgår det af sigtelsen.

Først da en kvinde afbrød episoden, slap gerningsmanden offerets hals, dokumenterede sagens anklager.

Den 34-årige mand blev varetægtsfængslet frem til 24 august.