Mand fængslet for hvidvask af millionbeløb

En 45-årig mand er sigtet for at have begået hvidvask for i alt otte millioner kroner. Han erkender delvist

Ved retten i Viborg er en 45-årig mand blevet varetægtsfængslet i knap fire uger frem til 17. maj.

Han er sigtet for at have begået hvidvask for i alt otte millioner kroner, og han erkender delvist.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Den her sag er ikke en helt almindelig sag, da der er tale om store millionbeløb, som der er blevet svindlet med og hvidvasket, siger Bolette Nørbjerg, der er specialanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi, pressemeddelelsen.

- Det er en alvorlig sag omhandlende grov berigelseskriminalitet, og derfor er jeg glad for, at retten i dag har valgt at imødekomme vores påstand om varetægtsfængsling, så vi kan få efterforsket sagen yderligere, siger hun videre.

Til Ekstra Bladet forklarer Bolette Nørbjerg, hvad det er, manden har erkendt i retten i dag:

- Han har erkendt, at han har oprettet et firma udelukkende med det formål at hvidvaske penge, siger hun.

Ifølge sigtelsen kom pengene fra strafbare lovovertrædelser, som manden modtog gennem sin virksomhed ved hjælp af fiktive fakturer, som han selv udskrev.

Manden blev anholdt tirsdag klokken 12.55, efter politiet havde efterforsket ham i længere tid.

Den 45-årige mand har accepteret dagens kendelse.