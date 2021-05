Mand fængslet: Fremstillede gigantisk antal ulovlige cigaretter

I begyndelsen af marts slog politiet til på en landejendom i Vamdrup ved Kolding.

Landejendommen var omdannet til cigaretfabrik, og Særlig Efterforskning Vest, der stod for ransagningen, fandt både professionelt produktionsudstyr og cirka 11 millioner illegale cigaretter.

Den 61-årige ejer af landejendommen blev varetægtsfængslet in absentia 14. april og international efterlyst. Han er nu blevet udleveret til Danmark og varetætgsfængslet, oplyser Jacob Gents, der er anklager i Særlig Efterforskning Vest.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Den 61-årige mand blev efter en uge som international eftersøgt udleveret til Danmark. En uge senere blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

I alt sidder 14 mænd nu varetægtsfængslet i sagen. De i alderen 32 - 70 år.

249 millioner ulovlige cigaretter

Den 61-årige mand med polsk afstamning er ifølge Jydske Vestkysten sigtet for at have fremstillet mindst 248.760.000 smøger i perioden mellem den 28. september 2020 og frem til den 2. marts.

- Det er vores opfattelse, at de anholdte gennem en længere periode har produceret adskillige millioner cigaretter på stedet, sagde vicepolitiinspektør ved Særlig Efterforskning Vest, Morten Vegger, i en pressemeddelese tilbage i marts.

Det var et samarbejde mellem Europol, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen og udenlandske politimyndigheder, der fik opsnuset og lukket fabrikken.

Ifølge Jydske Vestkysten er der undladt at betale afgifter til staten for mindst 453 millioner kroner.

De resterende 13 mænd, der er anholdt i sagskomplesket, er sigtet for at have fremstillet mindst 45 millioner ulovlige cigateretter. De har været med til at unddrage statskassen for knap 79 millioner kroner.