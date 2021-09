Mand fængslet: Truede med krig og nakkeskud

Nægter sig skyldig i sag, hvor han mistænkes for at have truet betjente og sygehuspersonale

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: Corona-restriktioner har bragt sindet i kog hos en 40-årig mand, der lørdag blev anholdt. Søndag blev han fremstillet i grundovsforhør.

Konkret sigtes manden for syv tilfælde af trusler rettet mod en bred skare forurettede. Han nægter sig skyldig, lod han forstå via sin advokat, Tenna Dabelsteen.

Ved dagens retsmøde var manden, der er lille af statur, iført jeans og en blå dynejakke. Til stede var også hans forældre, der fulgte retsmødets indledende del.

Manden fik nedlagt navneforbud, hvorfor hans person ikke kan beskrives nærmere.

De to første forhold knytter sig en til togtur, som manden ifølge sigtelsen var på sidst på eftermiddagen 2. april i år på strækningen imellem Horsens og Århus.

Her overfusede han ifølge sigtelsen først en togkontrollør og efterfølgende en tilkaldt politibetjent.

Truslerne faldt således, at han i en telefonsamtale med en ukendt blandt andet udtalte, at han ville samle sine soldater, storme en politistation og slå alle ihjel.

Togkontrolløren skulle tages med ud på en mark og nakkeskydes.

Han sagde også, at han ville filme kontrolløren og samle personlige oplysninger på hende.

Tredje forhold udspandt ifølge sigtelsen på en SFO på Amager 17. august, hvor han truede en ansat med at ville tømme en flaske håndsprit ned i hendes hals.

De sidste tre forhold omhandler trusler, som han angiveligt er kommet med på sin egen Facebook-profil, en lukket Facebook-gruppe samt i en lukket gruppe på beskedtjenesten Telegram.

Her skal han ifølge sigtelsen have truet betjente, sygeplejersker, militært personel samt en enkelt journalist med at ville samle oplysninger på dem til brug for en kommende krig.

Omtalte krig skulle udløses af covid-19-restriktioner og en påstået kommende tvangsvaccination af små børn.

'Det er det eneste, de forstår,' skrev han blandt andet.

Han opfordrede i den forbindelse - ifølge sigtelsen - til, at man begyndte at indsamle oplysninger på de førnævnte personalegrupper.

Ved retsmødets slutning blev manden fængslet i foreløbigt 23 dage.